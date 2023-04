Cybercrime - Fijnaart - Oud-Gastel

Cybercriminelen maakten in januari van dit jaar in Oud-Gastel op één dag meerdere slachtoffers. Van zeker drie mensen weten we dat ze gebeld zijn door criminelen die zich voordeden als nep-bankmedewerkers. We hebben beelden van degene die de betaalpassen komt halen en ermee pint.

Omschrijving

In dit geval is dat een jonge vrouw, op beeld gezet door een deurbelcamera. Ze staat op het punt pinpassen op te halen bij iemand die in de truc getrapt is. Duidelijke beelden en wat opvallend is, is dat ze die dag, 27 januari, op meerdere plekken te zien is.

Ook in twee supermarkten waar ze pinde wordt ze door camera’s vastgelegd.