Explosief bij woning - Zirkoon - Den Bosch

Omschrijving

De knal was in de Bossche wijk de Hambaken goed te horen. In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 december veroorzaakt een explosief grote schade aan een huis aan de Zirkoon. We zijn nu bijna 5 maanden verder en de schade aan het huis is inmiddels weer volledig hersteld. Tot op de dag van vandaag heeft het gezin dat er woont geen idee wie de explosie heeft veroorzaakt en waarom dat is gebeurd.



Ook al hebben de bewoners geen idee wie hierachter zit, wij hebben nieuwe informatie ontvangen, waarin we onderzoeken of deze explosie mogelijk toch een gerichte actie was. We willen graag spreken met mensen die ons meer kunnen vertellen over de aanleiding dan wel motief. Dat kan ons helpen in het onderzoek om dingen uit te sluiten of juist bevestigd te krijgen.

We willen uiteraard weten wie deze man is, die mogelijk de explosie heeft veroorzaakt. Als hij voorbij loopt zien we dat hij rode/oranje handschoenen draagt. Verder draagt hij zwarte sportschoenen met witte zolen en een zwart tasje. We hopen dat iemand hem bijvoorbeeld herkent aan zijn manier van lopen of een verband legt met de auto.

En dan zoeken we ook nog een specifieke getuige. Want ongeveer een kwartier lang, tussen half één en kwart voor één stond het autootje die nacht geparkeerd op deze plek aan Het Wielsem. Er reden op dat moment verschillende auto’s langs, maar ook een fietser met wie de politie graag in contact komt. Want terwijl de verdachte terugloopt richting de auto, rijdt een fietser aan de overkant van de straat voorbij. Hij of zij lijkt een blauwe jas te dragen en heeft misschien wel belangrijke informatie over de auto, de bestuurder of de verdachte zelf.



Bent u deze fietser, weet u wie dit is? Of passeerde u in die nacht in de auto dit stilstaande zwarte voertuig met alarmlichten aan? Neem contact op met de politie. De bewoners van het huis aan de Zirkoon in Den Bosch hopen na ruim vier maanden eindelijk op duidelijkheid. Tip als u meer weet over de aanslag in de nacht van 2 op 3 december of als u iets weet over de achtergrond. Dat kan zoals altijd via het tipformulier, de tiplijn 0800-6070 of anoniem via M. 0800-7000