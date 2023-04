Spoofing - Stationslaan - Deurne

Omschrijving

Ze werd gebeld door een nep-bankmedewerker die een mooi verhaal ophing over verdachte transacties op haar rekening. Later kwam een (andere?) nep-bankmedewerker de bankpas ophalen, waarmee nog dezelfde dag op verschillende plaatsen in Helmond werd gepind. Alles bij elkaar kostte het de mevrouw enkele honderden euro's. Of degene die pint met de gestolen bankpas dezelfde is als degene die de pas bij de vrouw heeft opgehaald, is niet duidelijk. Wie herkent de man op de beelden en zet ons op het goede spoor? Let vooral ook op zijn opvallende groene broek met witte letters.