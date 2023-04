Winkeldiefstal in vereniging - Pleintjes - Veldhoven

Omschrijving

Het gaat om deze twee vrouwen. Met de kinderwagen komen ze een winkel in Veldhoven in. Al snel blijkt dat ze geen gewone boodschappen komen doen. Want ze lopen de hele winkel rond om allerlei spullen te stelen. Van verzorgingsproducten, tot geneesmiddelen, tot speelgoed. Alles wordt uit de verpakking gehaald en in jas of tas gestopt, en zelfs in de kinderwagen. Zonder te betalen lopen ze met alle spullen weer de winkel uit. De vraag aan u is: wie zijn dit en waar kan de politie ze vinden? Laat het weten!