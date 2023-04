Overval – Kruidenlaan – Venray

Omschrijving

Rond 07:30 uur betrad de overvaller de supermarkt aan de Kruidenlaan. Hij bedreigde een medewerkster en ging er met nog onbekende buit vandoor. Op het moment van de overval waren er geen klanten in de winkel aanwezig. De winkel was nog gesloten. De medewerkers die op het moment van de overval aanwezig waren, wordt slachtofferhulp aangeboden.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek. In het onderzoek is er o.a. een burgernetmelding verspreid. Op basis van de eerste informatie over het mogelijke signalement wordt burgers op die manier gevraagd mee te denken. Het signalement van de verdachte zou als volgt zijn: man, droeg een donker regenpak, zwarte schoenen, een helm en een rugzak met een opdruk van sportketen Basic Fit. Burgers wordt verzocht de persoon niet zelf te benaderen maar 112 te bellen wanneer ze hem zouden aantreffen.

Heeft u meer informatie, was u getuige of denkt u de man rond het tijdstip van de overval te hebben gezien? Neem dan contact op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Mogelijke informatie over de overval kan daarnaast gedeeld worden via onderstaand tipformulier. Heeft u beelden van de verdachten vastgelegd via bijvoorbeeld een gevelcamera of dashcam? Upload deze beelden dan via www.politie.nl/upload.