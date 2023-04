Schietincident - Sint Hubertusplein - Venlo

Omschrijving

Rond 22:00 uur ontving de politie meerdere meldingen over gehoorde schoten rond de locatie Sint Hubertusplein. Toegesnelde agenten troffen ter plaatse één persoon aan die gewond geraakt was als gevolg van het schietincident. De agenten hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer. Deze is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd voor de benodigde medische zorg.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Er is op dit moment ook nog geen signalement bekend van betrokkene(n). De omgeving waar het incident heeft plaatsgevonden is afgezet voor onderzoek. Daarnaast wordt er gesproken met mogelijke getuigen en wordt mogelijk beeldmateriaal veiliggesteld.

Heeft u meer informatie over het schietincident of iets gehoord of gezien dat relevant kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Beschikt u over beeldmateriaal waarop het incident of mogelijke betrokkenen zijn vastgelegd? Deel dit dan met het onderzoeksteam via politie.nl/upload.