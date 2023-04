Mishandeling - Rijnhaven - Rotterdam Zuid

Omschrijving

De man en vrouw kwamen die dag terug van een bezoekje aan de Rotterdamse binnenstad. Ze pakten in het cetrum de metro en stapten rond 15.10 uur op metrostation Rijnhaven uit. De Rotterdammer zag bij het uitchecken van zijn vrouw dat een man vlak achter haar aanliep en door hetzelfde poortje glipte. Hij dacht dat deze man misschien zijn vrouw wilde gaan zakkenrollen, omdat hij zo dicht achter haar aanliep.



Toen de man de zwartrijder op zijn gedrag aansprak, kwam er een tweede man aan. Deze tweede man sloeg de Rotterdammer meteen meermalen hard in zijn gezicht. Toen zijn vrouw voor haar man in de bres sprong en tussenbeide kwam, kreeg zij van deze tweede man ook meerdere klappen in haar gezicht.



Daarna renden de beide mannen weg. De man stak nog wel zijn middelvinger op naar zijn slachtoffers die gewond achter bleven. De mannen staan op beeld. Wie zijn ze? Bel 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.