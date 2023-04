Moord - Leeuwerikhof - Oss

Aan de Leeuwerikhof in Oss werd op donderdag 14 april een 23-jarige man doodgeschoten. Rond 16.00 uur klonken er meerdere schoten aan de Leeuwerikhof in Oss. Het slachtoffer, een bekende van de politie, zat op een scooter toen hij onder vuur werd genomen. Verschillende hulpdiensten kwamen naar de plek van het schietincident toe. Zij troffen daar het slachtoffer zwaargewond aan. Hulp mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

Omschrijving

Het afgelopen jaar zijn er meerdere personen aangehouden die mogelijk een rol hebben gespeeld in het dodelijke schietincident. De laatste aanhouding was op 6 maart 2023. De politie is nog druk doende met het onderzoek naar de betrokkenheid van de personen die in beeld zijn gekomen. Het betreft onder meer de persoon op onderstaande foto’s. Hopelijk herkent iemand deze persoon van de beelden.

Dossier met meer informatie

We hebben op politie.nl een zaakdossier met meer informatie over het onderzoek. Dit dossier zal als er nieuwe ontwikkelingen zijn worden geactualiseerd.

Signalement verdachte:



lichte getinte huidskleur

rond de 180 centimeter lang

tussen de 20 en 25 jaar oud

gezichtbeharing in de vorm van een baard/snor

donkere jas met hieronder een hoodie met capuchon

donkere broek

zwarte schoenen

Vragen

Wie herkent de verdachte?

Heeft u meer informatie wat kan helpen bij het onderzoek?