Vernieling door vuurwerk - Rijnlaan - Utrecht

Laatste update: 26-04-2023 | 12:14 Zaaknummer: 2023016736 Datum delict: 17-01-2023 Plaats delict: Utrecht

In de nacht van 17 januari vindt er rond 03:35 een explosie plaats bij een woning aan de Rijnlaan in Utrecht. De verdachte loopt langs de woning, steekt iets aan en gooit het in de richting van de voordeur, hierna volgt een explosie. Vervolgens gaat de verdachte ervandoor in de richting van Hoendiepstraat. Herken jij deze verdachte? Of weet je meer over de aanleiding van deze explosie?