Vuurwerkbom – Sint Christoffelstraat – Roermond

Op 20 februari 2023 vond er een ontploffing plaats in een restaurant aan de Sint Christoffelstraat in Roermond. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ontploffing is veroorzaakt door een vuurwerkbom. De politie heeft het vermoeden dat de bestuurder en passagier van een zwarte scooter daarbij betrokken waren. We zijn op zoek naar getuigen die iets gezien hebben, informatie hebben of weten wie of waar de bestuurder of passagier van deze scooter zijn.

Omschrijving

De scooter/snorfiets is zeer waarschijnlijk van het merk en type AVI, GTE Euro 4.

Herken je de personen op deze scooter/snorfiets in combinatie met de kleding die door hen gedragen werd? Of heb je de afgebeelde scooter/snorfiets op 20 februari 2023 of daarna zien rijden? En dan specifiek in de omgeving van de volgende straten in Roermond.

Sint Christoffelstraat

Pelserstraat

Kloosterwandstraat

Heb je iets gezien of heb je meer informatie? Deel dit met ons via het onderstaande tipformulier of 0900-8844.