Woningoverval – Ponjaardruwe – Maastricht

In de zomer van 2022 vond er in Maastricht op de Ponjaardruwe een woningoverval plaats. In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 juli ligt de bejaarde bewoner nietsvermoedend te slapen, wanneer hij rond 03:15 uur wakker schrikt. Twee personen staan in zijn slaapkamer en houden hem in bedwang terwijl ze zijn kluis meenemen. Ze gaan er volgens met buit vandoor en laten de destijds 84-jarige bewoner hevig geschrokken achter.

Omschrijving

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. In het kader daarvan deed het onderzoeksteam op woensdag 19 april via een SpeurMee-video een oproep aan eenieder om mee te denken. Het lijkt erop dat er een grijskleurige Volkswagen polo bij de overval betrokken is. Opvallend is dat deze auto voorzien is van een trekhaak. Het lijkt erop dat deze auto vervolgens in de richting van Parkstad wegrijdt.

Bijna een jaar later is het slachtoffer nog altijd onder de indruk van het heftige incident dat hem die nacht overkwam. Het incident heeft ook het onderzoeksteam van de politie nooit losgelaten. Herkent u de auto en heeft u wellicht meer informatie over wie de eigenaar van deze auto kan zijn? Neem dan contact op. Dat kan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).