Bedreiging – Brink – Deventer

In een Deventer parfumerie aan de Lange Bisschopstraat bedreigde een man drie minderjarige meiden. Herken jij de man? Dan is jouw tip heel welkom!

Omschrijving

De meiden zaten op een terras in de Deventer binnenstad. Toen ze even bij een horecazaak naar binnen gingen, lieten ze één van hun tassen kort onbeheerd achter. Terug bij hun tafeltje, kwam er een man bij hen staan. Hij vroeg naar de tas en zei dat hij hem had willen stelen. De meiden voelden zich door het gedrag van de man niet prettig en liepen weg, maar de man liep achter hen aan. Ze vluchtten een parfumerie in, waar ook de man naar binnen liep. Midden in de winkel bedreigde hij de meiden. Winkelmedewerkers stuurden de man naar buiten. De meiden bleven geschrokken en bang achter in de winkel. Het voorval heeft op hen erg veel indruk gemaakt.

Signalement

Het gaat om een man met een lichte huidskleur, tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij heeft een gezet postuur, een ongeschoren gezicht en een zware stem. Hij heeft bruin/grijs haar dat hij met gel achterover heeft gekamd. Hij droeg die dag een joggingbroek en een donkerblauw vest.

Vragen

Weet jij wie dit is of waar hij verblijft?

Denk je te weten wie dit is? Ook dan horen we graag van je, zodat we kunnen onderzoeken of de persoon die jij in gedachten hebt, dezelfde persoon is.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.