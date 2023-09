Winkeldiefstal - Kantemarsweg - Hoevelaken

Een supermarkt aan de Kantemarsweg in Hoevelaken is voor ruim 600 euro bestolen. We zoeken de twee mannen die hier verantwoordelijk voor zijn. Herken jij hen? Tip ons!

Omschrijving

De mannen liepen beiden naar binnen met een grote tas aan hun arm, waar zo te zien niets in zat. Het was net 21.00 uur geweest en er waren weinig klanten in de winkel. In het gangpad met cosmetica en drogist-artikelen haalden ze meerdere exemplaren van dezelfde producten uit de schappen. Niet de goedkoopste producten: onder meer dagcrèmes en tandenstokers van A-merken. Dit herhaalden ze in het gangpad met dierenvoeding.

Met hun volle winkelmandjes liepen ze naar een gedeelte van de winkel zonder cameradekking. Daar moeten ze de inhoud van hun winkelmandjes hebben geleegd in hun meegebrachte tassen, want even later waren hun winkelmandjes leeg en zagen hun tassen er gevuld uit. Toen de caissière even weg was, verlieten ze de winkel.

Ook andere supermarkten bestolen

Het was waarschijnlijk niet de eerste keer dat de mannen dit deden. Ook andere supermarkten, in andere delen van het land, melden diefstallen door mannen die lijken op de daders in Hoevelaken.

Signalementen

Beide mannen hebben een donkere huidskleur en zijn tussen de 25 en 35 jaar oud. De ene man droeg een rode basebalcap met de letters NY erop en een witte bodywarmer over een zwarte hoodie. De andere man droeg een zwarte pet en een zwarte jas.

Herken jij deze mannen?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.