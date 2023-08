Beroving - Wandelpad - Hilversum

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op het Wandelpad in Hilversum is dinsdagnacht een 60-jarige man op straat overvallen. Heb jij iets gezien of herken je de dader? Tip ons!

Omschrijving

Een 60-jarige man liep rond 00.50 uur vanaf een horecagelegenheid aan de Groest in de richting van het station. Op het Wandelpad werd hij plotseling aangevallen door een man die hem beroofde van zijn portemonnee. Het slachtoffer raakte hierbij gewond aan zijn gezicht. In de horecagelegenheid heeft het slachtoffer een gesprek gehad met een, voor hem onbekende, man die naast hem kwam zitten. Volgens de Hilversummer is deze man de dader die hem beroofde.

Signalement

Het slachtoffer omschrijft de dader als volgt

Licht getint

175 cm lang

30 tot 35 jaar oud

stevig postuur

zwart stijl haar

hij droeg een zwarte gewatteerde jas

De politie is een onderzoek gestart en zoekt mensen die getuige zijn geweest van dit incident.

Tips?

Heeft u informatie, meld het bij de politie via 0900-8844. Kent of herkent u de dader en wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of ga naar de website www.meldmisdaadanoniem.nl