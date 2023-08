Explosie - Sint Maartensdreef - Utrecht

Zondagochtend 6 augustus omstreeks 04.25 uur vond bij broodjeszaak Panino Fresco aan de Sint Maartensdreef een explosie plaats. Daarbij raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen. Ter plaatse bleek dat onbekende(n) nabij een restaurant een exposief tot ontploffing had(den) gebracht waarbij schade aan het restaurant ontstond. Er raakte daarbij niemand gewond. Uit het eerste onderzoek blijkt dat vermoedelijk een verdachte bij het pand een explosief aansteekt en tot ontploffing brengt. Na de explosie rende deze persoon weg in onbekende richting.

Vragen

De politie is een onderzoek gestart. Medewerkers van de Forensische Opsporing onderzoeken het pand op de aanwezigheid van sporen. De politie zoekt getuigen en of personen die informatie hebben over het incident. Zij kunnen bellen via 090-8844 of gebruik maken van onderstaand tipformulier.