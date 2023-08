Explosie - Techniekweg - Utrecht

Een bedrijfspand aan de Techniekweg in Utrecht wordt in korte tijd twee keer beschadigd. Zaterdagnacht wordt er geprobeerd in te breken en 5 dagen later, donderdagmiddag 10 augustus, gaat er een vuurwerkbom af. Wie weet meer hierover?

Omschrijving

Poging inbraak

Het is zaterdag 5 augustus als de eigenaar het bedrijfspand in goede staat achterlaat. 's Nachts checkt de man dit nog een keer en gaat vervolgens naar zijn woning dat boven het bedrijf zit. De volgende ochtend ziet de man rond 11:00 uur dat een kozijn van het bedrijfspand verbogen is en dat er gebroken glas ligt. Vermoedelijk is er geprobeerd om in te breken, maar is dat niet gelukt.

Vuurwerkbom

Vijf dagen later, op donderdag 10 augustus, hoort de man rond het middaguur een harde knal. Dan merkt hij op dat het pand brandschade heeft opgelopen. De man heeft eerder een auto stil zien staan, maar heeft daar op dat moment niks achter gezocht.

Meld het!

