Explosie woning – Noorwegenkade – Almere, Lelystad

Woensdag 2 augustus rond 01:15u vond er een explosie plaats aan de Noorwegenkade in Almere. De politie vermoedt dat dit gedaan is met een achterliggende reden. Weet jij meer?

Omschrijving

Deur wordt eruit geblazen

De huiseigenaar ligt op bed als hij rond 01:15 uur een ontzettend harde knal hoort. Wanneer de bewoner bij zijn voordeur komt ziet hij dat deze is open geblazen. Ook de rest van het appartementencomplex heeft behoorlijke schade. De politie komt al snel ter plaatse en voert onderzoek uit.

Woning gesloten

Het rechercheteam van de politie is druk bezig om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze daad. Voor het onderzoek heeft de burgemeester van Almere dan ook besloten om de woning te sluiten voor een duur van 6 weken. Het motief is op dit moment nog steeds onduidelijk.

Meld je informatie

De recherche komt graag meer te weten over dit incident. Daarvoor is (extra) informatie belangrijk. Weet jij meer? Of weet jij wie hier misschien verantwoordelijk voor is? Geef je informatie dan aan ons door. Doe dit anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of bel via 0800-7000. Ook kan je onderstaand tipformulier gebruiken of bellen via 0900-8844.

*Vermeld het registratienummer 2023232691