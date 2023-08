overval massagesalon - Stadionbuurt - Amsterdam

Laatste update: 15-08-2023 | 15:25 Zaaknummer: 2023106329 Datum delict: 13-05-2023 Plaats delict: Amsterdam

Op zaterdag 13 mei 2023 omstreeks 20:05 uur is een massagesalon in de Stadionbuurt in Amsterdam Zuid overvallen. De politie heeft goede beelden van de overval en de verdachten en wil weten wie deze jongemannen kent of herkent.