Mishandeling café - Nieuwstraat - Leiden

Op zaterdagavond 5 november 2022 rond 21.30 uur is in een café aan de Nieuwstraat in Leiden een man mishandeld. De verdachte van deze mishandeling is goed in beeld gebracht.

Het latere slachtoffer kreeg in het café een discussie met een onbekende man. Daarop wordt het slachtoffer door deze man met een bierglas hard op zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer raakt daarbij gewond aan zijn hoofd en heeft ten gevolge van de mishandeling een hersenschudding opgelopen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze verdachte.

Vragen

