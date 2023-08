Steekincident - Peperstraat - Delft

Die zaterdagochtend hielden zich verschillende groepjes personen zich op in de Peperstraat. Het was wat onrustig. Tussen de personen van deze groepjes ontstond een ruzieachtige sfeer en het slachtoffer komt tussen beiden om de boel te sussen. Er volgt wat duw en trekwerk tussen deze personen. Dan wordt de 27- jarige man plotseling naar de grond getrokken. Op dat moment steekt de verdachte hem met een mes achter het oor en later ook in zijn zij en rug. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.