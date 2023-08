Bankpasfraude - Hardenbroek - Vleuten

Omschrijving

Zondag 21 mei rond 20:00u gaat de huistelefoon af van de toen nog 87-jarige vrouw, wonende in Hardenbroek in Vleuten. Haar wordt verteld dat er op dit moment een groot geldbedrag wordt overgemaakt naar een rekening in Spanje. Ze vertellen de mevrouw wel dat er goed nieuws is en dat ze het wisten te voorkomen, maar de bankrekeningen liepen wel gevaar. Ze moest direct actie ondernemen.

Na het horen van een piep moest de vrouw haar oude en nieuwe pincode inspreken. Het was erg belangrijk dat de vrouw een nieuwe pincode insprak. Helaas bleef het alleen niet bij het oplichten van geld. De oplichters vroegen ook aan het slachtoffer of ze nog waardevolle sieraden in huis had. Omdat de vrouw zo ontdaan is van de gehele situatie, geeft ze aan dat ze inderdaad ook nog waardevolle kettingen en sieraden heeft. Haar wordt verteld dat ze alles in een tas moet doen en dat een bankmedewerker het zou komen ophalen. Er zou namelijk een kluis zijn open gemaakt waar de waardevolle spullen veilig in opgeslagen konden worden.

Een kleine twee uur later staat er een man voor de deur en vertelt het slachtoffer de verificatiecode. Deze werd eerder telefonisch verteld aan de vrouw, omdat ze dan weker wist dat het niet om oplichting ging. De vrouw geeft de tas af met daarin haar Ipad, betaalpassen en haar dierbare sieraden en kettingen.

De volgende dag bleek het slachtoffer met al haar goede bedoelingen, toch te zijn opgelicht voor meer dan €2500 euro. Het slachtoffer is ontdaan van de gehele situatie en hoopt onder andere haar dierbare trouwring terug te krijgen.