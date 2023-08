Politie zoekt asbestslachtoffers uit de omgeving Goor

In november 2019 is namens de Vereniging Comité Asbestslachtoffers (CAS) aangifte gedaan van doodslag/ dood door schuld, veroorzaakt door de blootstelling aan asbestvezels, door een bedrijf in Goor. De aangifte heeft betrekking op negen slachtoffers die in de periode 1981-2020 zijn overleden aan mesothelioom doordat ze vermoedelijk opzettelijk blootgesteld waren aan asbest. Mesothelioom is een vorm van kanker die kan ontstaan door het inademen van asbestvezels.

Omschrijving

De politie heeft deze zaak in onderzoek en wil graag in contact komen met mensen die mogelijk ook slachtoffer zijn van dit bedrijf in Goor of hier informatie over hebben. Het kan hierbij gaan om blootstelling binnen de werk-of thuissituatie, in de woonomgeving of als vakman die met het product heeft gewerkt. De politie wil deze mensen graag horen als getuigen.