Steekincident - Witte de Withstraat - Rotterdam Stad

Bij de steekpartij raakt Rotterdam een 29-jarige Rotterdammer rond 22.45 uur gewond. Hij werd meteen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft sporen en beelden veiliggesteld. Op de beelden is een man te zien met een mes in zijn handen. Deze man wordt verdacht van het steken. Uit de beelden blijkt dat hij zijn shirt heeft uitgedaan. De andere drie mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging.



Drie verdachten zijn eerst geblurd getoond omdat zij mogelijk minderjarig zijn. Zij krijgen een week de gelegenheid zichzelf te melden.



Herken jij de verdachte op de step? Of heb je de verdachte op step gezien samen met de drie andere verdachten en weet je wie de geblurde verdachten zijn? Ook dan komen we graag met je in contact. Melden kan via het gratis opsporingslijn: 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.