Winkeldiefstal – Spoorsingel – Beverwijk

De verdachten, twee mannen, zijn op camerabeelden te zien als zij die zaterdag de Kruidvat in Beverwijk binnenkomen. Rond 18.10 uur loopt één van de twee mannen de winkel binnen. Hij pakt geen winkelmandje maar heeft zijn eigen shopper bij zich. Hij loopt rondjes door de winkel terwijl hij belt of filmt met zijn telefoon. Kort daarna, rond 18.15 uur, komt de tweede man, in een groen jack, binnenlopen. Hij pakt wél een mandje en legt daar een linnen tasje in. Hij loopt naar het cosmetica-schap en pakt daar spullen die hij onder de tas legt. Uiteindelijk verlaten de verdachten afzonderlijk van elkaar na een aantal minuten de winkel, zonder dat één van hen heeft afgerekend.

Vragen

-Herkent u deze mannen? Wellicht in combinatie met hun kleding of met elkaar

-Herkent u zichzelf op beeld? Meldt u bij de politie

-Heeft u andere informatie over deze zaak?



Neemt u dan contact op met de politie via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2023153797