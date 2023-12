Diefstal geld – Terborgseweg – Doetinchem

Omschrijving

De man was vaker bij dezelfde medewerkster van de salon geweest. Hij had zich voorgesteld als ‘Mark’ en zou dakdekker van beroep zijn. Door zijn gesprekken met de vrouw wist hij dat zij veel geld had gespaard voor een reis naar Thailand. Zij wilde dat graag omwisselen voor briefjes van honderd en hij kon daarbij helpen. Dit gebeurde na een massage-afspraak op 11 oktober: de man overhandigde haar een envelop met honderdjes en ontving een envelop met hetzelfde bedrag in kleiner (brief)geld. Vervolgens ging hij weg.

Even later stond hij weer voor de deur: hij zou zijn vergeten om iets uit zijn envelop te halen. De vrouw gaf hem de envelop en was niet bedacht op de mogelijkheid dat hij ermee vandoor zou gaan. Dit gebeurde echter wel: hij rende snel weg. De geschrokken vrouw rende hem nog achterna, maar kon hem niet meer achterhalen.

We willen graag met deze man praten om te onderzoeken wat zich nu exact heeft afgespeeld. Of hij echt Mark heet en dakdekker is, is niet duidelijk. Wat we wel weten, is dat hij op de dag van de diefstal reed in een witte Fiat 500.

Vragen

Ben of ken jij ‘Mark’?

Heb je een vermoeden wie deze man is?

Weet je waar hij verblijft?

Heb jij op woensdag 11 oktober gezien waar deze man naartoe reed?

Dan horen we graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.