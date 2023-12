Insluiping schuur – Telgenkamp – Oldenzaal

Aan de Telgenkamp in Oldenzaal zijn op meerdere data insluipingen geweest in een schuur bij een woning. Herken jij deze personen? Meld het ons!

Omschrijving

Tussen medio maart en medio juli liepen er zeker zeven keer onbekende personen over het terrein van de woning. Dit gebeurde in de nachtelijke uren. Ze hadden zaklampen vast en waren duidelijk op zoek naar iets. We willen graag weten wie deze mensen zijn, dus laat het ons weten als je meent (één van) hen te herkennen.

Contact

Geef je tip door via bovenstaand tipformulier of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.