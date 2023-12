Steekincident - Couwenbergstraat - Nijmegen

Naar aanleiding van een steekincident met dodelijke afloop aan de Couwenbergstraat in Nijmegen zoekt de recherche twee mannen en een vrouw. Zondagavond 10 december ontstond een vechtpartij waarbij een 38-jarige man werd neergestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Heb je informatie, iets gezien of camerabeelden? Neem contact op.

Omschrijving

Rond 19.15 uur kregen we meerdere meldingen van een vechtpartij aan de Couwenbergstraat in Nijmegen. Drie mannen liepen over de Couwenbergstraat ter hoogte van de Lidl en kwamen in conflict met een man en een vrouw in een kleine, donkere auto. Even na het ontstaan van de vechtpartij kwam er nog een man aan, die zich bij de man en de vrouw voegde. Er werden over en weer klappen uitgedeeld.

De ruzie verplaatste zich over straat, onder het oog van verschillende getuigen en eindigde met het steekincident. Na het steekincident vluchtten de man en de vrouw en de man die zich later bij hen voegde, in de kleine donkere auto in de richting van de Blankenborgstraat. Ze reden vermoedelijk in een Volkswagen.

Omdat er over en weer mishandelingen zijn gepleegd, werden maandag de 61-jarige man en een 34-jarige man aangehouden. Zij waren samen met de 38-jarige man en worden niet verdacht van het neersteken.

Gezochte personen

Zondagavond is een zogenoemd Team Grootschalig Opsporing (TGO) geformeerd dat zich richt op het reconstrueren van de gebeurtenissen zondagavond. Het rechercheteam is op zoek naar de twee mannen en de vrouw die bij de vechtpartij betrokken waren en die gezamenlijk in een kleine donkere auto zijn gevlucht. Het gaat om:

Man 1

Donkere huidskleur

Fors postuur

Sprak mogelijk Papiaments

Hij droeg een jas, een donkere trui en een lichtblauwe spijkerbroek

Man 2

Sportief postuur

Hij droeg een blauwe, korte broek en een wit shirt. De man was sportief gekleed en vooral zijn korte broek was opvallend gezien de tijd van het jaar. Mogelijk was hij in de omgeving aan het sporten.

Vrouw

Tenger postuur

Halflange jas met capuchon met bontkraag

Ze reden in een kleine, donkere auto, vermoedelijk een Volkswagen.

Vragen

Om duidelijk te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld aan de Couwenbergstraat wil het onderzoeksteam antwoord op onderstaande vragen. Wellicht heb je iets gezien of gehoord of heb je camerabeelden. Neem dan contact op. Zie onderaan de pagina hoe je dat kan doen.

Heb je (een van) de beschreven gezochte personen gezien, of weet je wie we zoeken?

Man 2 was mogelijk in de omgeving aan het sporten. Misschien was je met hem aan het sporten of weet je wie deze man kan zijn.

Mogelijk heb je de kleine, donkere (vermoedelijk) Volkswagen gezien. Alle informatie met betrekking tot kenteken en inzittenden horen we graag. Ook als je hebt gezien waar de auto heen is gereden na het incident, vragen we je om contact op te nemen.

Er zijn veel mensen getuige geweest van de vechtpartij en mogelijk is er gefilmd. Heb je gefilmd? Dan zien we de beelden graag! Beelden uploaden kan via het tipformulier op deze pagina.

Woon of reed je in de omgeving van de Couwenbergstraat en beschik je over camera- of dashcambeelden? Dan vragen we je beelden goed te bekijken tussen 19.10 en 19.20 uur. Mogelijk is er iets te zien wat te maken heeft met dit incident of zijn de gezochte personen er op te zien. Neem in dat geval contact met ons op, of upload de beelden via het tipformulier op deze pagina.

Mogelijk zijn er beelden van de vechtpartij via social media gedeeld. Als je dit hebt gezien, neem dan contact op.

Informatie of beeldmateriaal doorgeven

Als je informatie of camerabeelden hebt, laat het dan zo snel mogelijk weten. Ook als je twijfelt of jouw informatie bijdraagt, vragen we je om het door te geven. Alle informatie, hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt, kan belangrijk zijn in het onderzoek.

Deel informatie of beeldmateriaal via het tipformulier op deze pagina

Telefonisch informatie doorgeven kan via 0800-6070. Vermeld dan zaaknummer 2023569105