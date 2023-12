Zakkenrollen – Simmelinkstraat – Eibergen

Omschrijving

De zakkenrollers kwamen in een supermarkt dicht bij de winkelende vrouw staan. Eén van hen vroeg de vrouw iets over een product, waarmee hij haar afleidde. Hij sprak met een Duits accent. De andere man stal ondertussen de portemonnee uit de tas van de vrouw, die in haar winkelwagen lag.

Een paar dagen later deden dezelfde mannen iets soortgelijks in Ulft, waar zij een 83-jarige vrouw bestalen van haar portemonnee. Vermoedelijk gaat het om mobiel banditisme; een internationale rondtrekkende criminele bende. (BVH: 2023449889)

Contact

Geef je tip door via bovenstaand tipformulier of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.