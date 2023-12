Voorwerp door woning – Sondelstraat – Emmeloord

Op vrijdagavond 22 december rond 20.00 uur is een voorwerp in een woning aan de Sondelstraat in Emmeloord gekomen via een raam. Kan jij ons helpen bij het onderzoek naar wat er gebeurd is? Bel 0900-8844.

Omschrijving

Rond 20.00 uur krijgt de politie een melding om naar een woning te gaan aan de Sondelstraat. Als de agenten daar zijn, treffen zij in de woning op de eerste verdieping een onbekend projectiel in één van de slaapkamers aan. Door de inslag van het voorwerp lag op de hele eerste verdieping puin. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is voor de zekerheid ter plaatse gekomen en heeft het projectiel veilig afgevoerd. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er gebeurd is.

Weet jij meer? Help ons!

Heb jij iets gezien of gehoord rond 20.00 uur die vrijdagavond? Misschien heb je camerabeelden of informatie die ons kan helpen bij het onderzoek. Dan komen wij graag met jou in contact. Bel ons via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000.