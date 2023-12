Bedreiging - Amersfoort

Begin november werd bij een adres in Amersfoort op verschillende dagen ernstige dreigbrieven bezorgd. De man die de brieven bezorgd was door een bewakingscamera vastgelegd. Om hem de kans te geven zich te melden, tonen we zijn gezicht met blur. Ben jij dit? Meld je dan nu bij de politie.

Begin november van dit jaar werd door een wat oudere man op verschillende dagen brieven bezorgd op een adres in Amersfoort. In de brieven werden ernstige bedreigen geuit.

De bezorger was meerdere keren vastgelegd op een bewakingscamera. Het gaat om een wat oudere man, die gebogen loopt. Hij droeg elke keer een opvallende hoed. Om de bedreiger de kans te geven zich te melden, delen we zijn gezicht nu met blur. Mocht hij zich niet melden? Dan tonen we over twee weken de bewegende beelden zonder blur.