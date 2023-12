Aanrijding – Molenpolder – De Meern – Utrecht

Dinsdag 19 december vond er een aanrijding plaats op de parkeerplaats op de Molenpolder in De Meern. We hebben een verdachte aangehouden, maar de recherche ontvangt graag meer informatie. Heeft u die? Neem dan contact met ons op.

Omschrijving

Tussen 20:00 uur en 20:15u is er een aanrijding geweest op de parkeerplaats. De recherche heeft nog open vragen die zij graag beantwoord willen hebben. Bij de aanrijding zou een zwarte BMW en een witte Volkswagen Polo betrokken zijn geweest.

Conflict vooraf

De recherche heeft het incident in onderzoek. Daaruit is gebleken dat er mogelijk een conflict vooraf is gegaan. De recherche wil nu graag weten wat dat conflict is geweest of wat er mogelijk is gezegd op de parkeerplaats.

Heeft u informatie? Deel die dan met ons!|

Heeft u informatie over dit incident? Was u erbij of heeft u misschien camerabeelden? Dan komen wij graag in contact met u. Uw informatie kunt u doorgeven door te bellen naar 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000. Ook online kan u uw informatie anoniem doorgeven door hier te klikken.