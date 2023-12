Dodelijk verkeersongeluk – Amsterdamsestraatweg – Utrecht

In Utrecht was op zondagavond 19 november rond 19.00 uur een aanrijding op de Amsterdamsestraatweg tussen een scooter en een fietser. De 78-jarige fietser raakte daarbij gewond en werd vervoerd naar het ziekenhuis. Donderdag 30 november overleed de man aan zijn verwondingen. De politie is op zoek naar getuigen die de aanrijding hebben zien gebeuren en naar camerabeelden. Heb jij meer informatie?

Omschrijving

Rond 19.00 uur die avond komt de 78-jarige man op de fiets vanuit het winkelcentrum. Ter hoogte van de Knopstraat steekt de fietser de Amsterdamsestraatweg over. Op dat moment komt de fietser in botsing met een scooterrijder. De fietser viel hierdoor hard op zijn hoofd.

De 78-jarige man is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij helaas donderdag 30 november is komen te overlijden.

Getuigen gezocht

Het was druk op de Amsterdamsestraatweg ten tijde van het incident, maar er is nog niet met veel getuigen gesproken. Ook zijn enkele camerabeelden uitgekeken, maar helaas bevatten deze geen bruikbare informatie. We zijn nog op zoek naar camerabeelden in de buurt waar wel bruikbare informatie op staat. Heb jij deze camerabeelden? Of was jij getuige van de aanrijding en heb je nog niet gesproken met de politie? Alle informatie helpt. Neem contact met ons op via het online tipformulier. Of bel 0900-8844.