Explosie - Europalaan – Utrecht

Maandag 18 december vond er rond 05:40 uur een explosie plaats bij een bedrijfspand aan de Europalaan in Utrecht. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar getuigen.

Omschrijving

In de vroege ochtend kwam er een melding binnen van een explosie bij een bedrijfspand aan de Europalaan. De ramen aan de voorzijde van het pand zijn beschadigd geraakt en er woedde een kleine brand binnen het pand. Deze was snel onder controle. Vermoedelijk is er iets naar binnen gegooid dat of brandde, of de explosie heeft veroorzaakt. De politie gaat uit van opzet en is op zoek naar getuigen.

Iets gezien?

Heb jij iets gezien in de omgeving van de Europalaan die ochtend? Of heb je meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. 0800-7000 of online.