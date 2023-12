Explosie - Harpstraat - Almere

In de nacht van woensdag 27 december op donderdag 28 december is een explosief afgegaan bij een woning aan de Harpstraat in Almere. We onderzoeken deze zaak en zijn op zoek naar getuigen. Heb jij iets gezien of camerabeelden? Laat het ons weten.

Omschrijving

Midden in de nacht, om 02.30 uur, worden de bewoners van een woning aan de Harpstraat wakker van een knal. De bewoner besluit te kijken wat er aan de hand is en ziet dat het kozijn van de keuken in de brand staat. Hij onderneemt meteen actie en weet de brand snel te blussen. Helaas is de schade aan het kozijn en de keuken groot. Ondertussen is 112 gebeld en de agenten stellen een onderzoek in. Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte mogelijk via de Hobostraat is gevlucht.



Signalement

Man

Licht kleurige sweater met capuchon

Donkere broek

Sneakers zwart zijden en witte bovenkant



Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Heb jij vannacht in de omgeving van de Harpstraat iets verdachts gezien? Of beschik je over beelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, waarop mogelijk direct betrokkene(n) van het incident te zien zijn? Dan ontvangt de recherche die graag. Laat het ons weten en bel 0800-6070. Liever anoniem tippen? Dat kan door hier te klikken of door (gratis) te bellen naar 0800-7000. Onderstaand tipformulier kan u ook gebruiken voor uw informatie en/of het aanleveren van beelden.