Getuigen gezocht van overval op winkel aan de Vondellaan

Een winkel aan de Vondellaan is donderdagavond 14 december rond 19.40 uur overvallen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar de mensen die daar werken zijn erg geschrokken. Wij zijn dringend op zoek naar getuigen die mogelijk informatie hebben over de dader.

Omschrijving

Kort voor sluitingstijd kwam de overvaller de winkel binnen. Hij bedreigde het aanwezige personeel en wilde geld. Met buit was de dader gevlucht in de richting van de Balijenlaan. Op het moment van de overval waren er klanten en medewerkers aanwezig in de winkel. Gelukkig raakte niemand gewond. Maar de bedreigende situatie had veel impact op de medewerkers.

Signalement

De man heeft een licht tot licht getinte huid, een normaal postuur, ongeveer 190 cm lang. Hij droeg een donkerkleurige jas, een zwart vest met capuchon, een blauwe broek, en donkere schoenen. Daarnaast had de overvaller een zwarte bivakmuts op. Dit signalement wijkt af van het eerder verspreide signalement via Burgernet.

Getuigen gezocht

Wij zijn op zoek naar getuigen iets hebben gezien of gefilmd van de overval of de vluchtroute van de verdachte. Was u rond het tijdstip van de overval in de omgeving van de Vondellaan en heb je iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de recherche.

Uw informatie kan van waarde zijn voor het lopende onderzoek. Bellen kan via het telefoonnummer 0900-8844 of meld uw informatie anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via het tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.