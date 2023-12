Woninginbraak – Albert Cuyplaan - Soest

Laatste update: 11-12-2023 | 17:20 Zaaknummer: 202375526 Datum delict: 08-12-2023 Plaats delict: Soest

In Soest is er op vrijdagavond 8 december rond 22.20 uur ingebroken in een woning aan de Albert Cuyplaan. We doen onderzoek naar deze inbraak en zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden. Wie kan ons hier meer over vertellen?