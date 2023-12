Woningoverval – Bonnikestraat – Hilversum

Omschrijving

Rond 10.30 uur ’s ochtends werd er aangeklopt bij de voordeur van de woning. De bewoonster deed open en werd direct hardhandig op de grond geduwd door twee jongens. De jongens vragen om geld, wanneer de bewoonster aangeeft dit niet in huis te hebben gaan ze er snel zonder buit vandoor. Mogelijk zijn de jongens in een auto gevlucht.

Signalement:

Twee jongens

Spraken accentloos Nederlands

Een iemand met een lichte huidskleur

Droegen beide bivakmutsen

De een droeg een zwarte jas en de andere een grijze jas

Iets gezien?

Woont u in de buurt en heeft u de jongens gezien? Weet u waar ze vandaan kwamen of na de overval heen zijn gegaan? Of heeft u een deurbelcamera of dashcam waar de verdachten op te zien zijn? Neem dan direct contact op via 0900-8844 of geef uw informatie online door via onderstaand tipformulier. Anoniem uw informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000 of online via meldmisdaadanoniem.nl.