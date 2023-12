Zware mishandeling – Lange Nering - Emmeloord

In Emmeloord is in de nacht van vrijdag op zaterdag 23 december een 30-jarige man ernstig mishandeld in een café aan de Lange Nering. We doen onderzoek en zijn op zoek naar getuigen. Heb jij iets gezien? Neem contact met ons op.

Omschrijving

In die nacht was het 30-jarige slachtoffer uit Emmeloord aanwezig in het café. Tussen 3.00 en 4.00 uur ’s nachts stond het slachtoffer te praten met een vrouw. Een man met een donkere huidskleur bemoeide zich hiermee en duwde het slachtoffer meerdere keren. Vervolgens kwamen er meerdere mannen bij en werd het slachtoffer in elkaar geslagen.

Het slachtoffer raakte zwaar gewond in zijn gezicht en moest in het ziekenhuis geopereerd worden.

Iets gezien?

Er waren die nacht veel mensen aanwezig in het café aan de Lange Nering. De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u gezien wat er gebeurde? Of weet u misschien wie de mannen zijn die het slachtoffer heeft mishandeld? Heeft u camerabeelden van de mishandeling? Neem dan contact op via 0900-8844 of geef de informatie online door via het tipformulier. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, online of bel 0800-7000.