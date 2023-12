Zware mishandeling - Oudegracht - Utrecht

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september wordt de arm van een 29-jarige man gebroken door de beveiligers van een nachtclub in Utrecht. Wie zijn deze beveiligers?

Omschrijving

In die nacht loopt het 29-jarige slachtoffer een kroeg binnen aan de Oudegracht in Utrecht. Als het slachtoffer naar de wc wil, raakt hij een vrouw aan achter op haar rug. Het is namelijk heel druk in de kroeg en het slachtoffer probeert op die manier ruimte te maken om langs haar te kunnen lopen. De vrouw reageert geïrriteerd waarop het slachtoffer zijn excuses aanbiedt. Wanneer hij langs de vrouw is gelopen voelt het slachtoffer dat hij door haar wordt bespuugd en krijgt hij ook nog een duw van een andere man.

Nadat het slachtoffer terugkomt van de wc komt de beveiliger naar hem toe en vraagt hem om naar buiten te lopen. Wanneer het slachtoffer buiten staat, ziet hij de vrouw en man staan waar hij eerder problemen mee had. Voor de ogen van de beveiliger wordt de sfeer dreigend. De beveiliger weet zelfs nog een slag op het hoofd van het slachtoffer te voorkomen. De beveiliger geeft aan dat het slachtoffer beter kan vertrekken. Het slachtoffer is het hier niet meer eens, omdat de man en vrouw wel terug de kroeg in mogen. Het slachtoffer gaat dus in de rij staan om weer de kroeg in de mogen.

Ongeveer twintig minuten later is het slachtoffer aan het einde van de rij. Op dat moment wordt hij door vier beveiligers hardhandig uit de rij gewerkt en breekt hierdoor zelfs zijn arm. De recherche heeft geprobeerd om via de eigenaar te achterhalen wie de portier was, maar zonder succes. Als u de portier herkent of weet waar hij verblijft, dan komen wij graag met u in contact.