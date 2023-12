Zware mishandeling - Voorstraat - Utrecht

In Utrecht werden in de nacht van zaterdag 7 oktober op zondag 8 oktober drie jongens ernstig mishandeld. Ze hadden een vechtpartij op de Voorstraat, waarbij zelfs één jongen zijn bewustzijn verliest. Wie herkent de verdachte?

Omschrijving

Zondag 8 oktober was een vriendengroep gaan stappen in Utrecht. De jongens kregen honger en besloten rond 04.30 uur ‘s nachts nog een snack te halen bij een snackbar aan de Voorstraat.

Binnen in de snackbar zat een groep luidruchtige jongens. Hier was al wat van gezegd door het personeel. Zo werd ze gevraagd om wat stiller te doen en het eten af te halen in plaats van het binnen op te eten. Omdat de luidruchtige jongens hier moeilijk over deden, besloot het slachtoffer hier wat van te zeggen. Daarna werd het weer wat rustiger en ging een deel van die groep naar buiten en een deel bleef zitten. Totdat iedereen zijn eten had.De vrienden van het slachtoffer hadden hun eten en waren alvast naar buiten gegaan. Toen het slachtoffer ook zijn eten had en naar buiten wilde gaan, werd hij aangesproken door één van de jongens uit die luidruchtige groep.

Die jongen had die nacht het volgende signalement:

- Jongeman;

- Ongeveer 20 jaar oud;

- Ongeveer 1.95 meter lang;

- Licht getinte huidskleur;

- Smal postuur;

-Zijkanten opgeschoren en bovenop krullend haar;

- Sprak ABN Nederlands;

- Droeg een blauw jack.

Het slachtoffer raakte in een fysieke confrontatie met de verdachte waarbij werd getrokken en geduwd. Ook de vrienden van het slachtoffer, die buiten stonden, bemoeien zich met de vechtpartij. Het slachtoffer werd uit deze vechtpartij weggetrokken en beland in een steegje samen met de verdachte. Een van de vrienden van het slachtoffer zag dat hij daar zo hard in elkaar werd geslagen dat hij direct zijn bewustzijn verloor. Hierna rende(n) de dader(s) weg. Het slachtoffer liep door de mishandeling een hersentrauma op, bloedingen in zijn hersenen, breukjes aan de binnenkant van zijn kaak en een bloeding in zijn rechteroor met als gevolg een lichte piep. Tijdens de vechtpartij vóór de snackbar stonden er ook drie dames. Wij komen graag met hen in contact en natuurlijk ook met de vrienden van de agressieve verdachte.