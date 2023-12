Aanranding – Vredenrijkstraat – Haarlem

Omschrijving

Het slachtoffer liep op de kruising van de Kloppersingel en de Vrendenrijkstraat toen zij van achter werd vastgepakt en werd aangerand door een, voor haar, onbekende man. Het slachtoffer probeerde de aanrander vast te pakken, maar hij wist te ontkomen. De dader rende over de Vredenrijkstraat in de richting van de Vrouwehekstraat.

Het volgende signalement van de dader is bekend:

Man;

Licht getinte huidskleur;

Lang donker haar met slag erin;

Lange baby blauwe jas;

Donkere broek;

De politie is opzoek naar de getuigen. Heb jij wat gezien of was jij in de buurt van het incident rond 17.00 uur? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Camerabeelden kunnen worden gedeeld via onderstaand tipformulier.