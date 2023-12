Openlijke geweldpleging - Berend Demmerstraat - Volendam

Omschrijving

Toen drie mannen na het stappen onderweg naar huis waren, werden zij door vier, voor hun onbekende, mannen aangesproken op een parkeerplaats aan de C.J. Conijnstraat in Volendam. Dit gesprek mondde al snel uit in een conflict, waarbij de drie slachtoffers door de groep werd mishandeld. Het incident heeft zich verplaatst vanaf de C.J. Conijnstraat via de Meergracht naar de Berend Demmerstraat. Bij de openlijke geweldpleging is één slachtoffer, een 18-jarige man uit de gemeente Waterland, met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten zijn na de openlijke geweldpleging in een grijs personenvoertuig gevlucht in onbekende richting.

De andere slachtoffers, een 21-jarige man uit de gemeente Waterland en een 20-jarige man uit Landsmeer, zijn ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen die het onderzoek kunnen helpen. Heeft u de politie nog niet gesproken en iets gezien van de openlijke geweldpleging tussen 02.10 uur en 02.30 uur of heeft u iets verdachts gezien vóór of na het incident aan de C.J. Conijnstraat, Meergracht en de Berend Demmerstraat? Heeft u camerabeelden? Laat het de politie direct weten via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via telefoonnummer 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer 2023274790.