Woning beschoten - Warmenhovenstraat - IJmuiden

Zaaknummer: pl1100-2023276015 Datum delict: 27-12-2023 Plaats delict: IJmuiden

De politie heeft op woensdag 27 december, omstreeks 22.25 uur, een melding gekregen dat er schoten waren gehoord in de Warmenhovenstraat in IJmuiden. Aldaar aangekomen heeft de politie meerdere mensen gecontroleerd maar geen waarneming gedaan van schieten, en aangenomen dat het om afgestoken vuurwerk ging. Later in de nacht meldde een bewoonster dat zij kogelgaten had aangetroffen in haar woning. Meerdere kogelgaten bleken in de voordeur en keukenramen ontstaan. Er is niemand gewond geraakt.