verdachte van plaatsen explosief in beeld - Nieuwe Osdorpergracht - Amsterdam

Wie is de jongeman die een explosief plaatste bij een woning aan de Nieuwe Osdorpergracht? Er raakte daarbij gelukkig niemand gewond, maar de schade was aanzienlijk.

Omschrijving

De jongen komt die avond in september aanrijden op een scooter en parkeert die gelijk in de rijrichting. Dan opent hij de buddy-seat en haalt daar iets uit. Vervolgens loopt hij naar de woning aan de Nieuwe Osdorpergracht. Omdat er iemand anders op straat loopt, wacht hij even. Als die persoon is vertrokken, spoedt hij zich naar de woning. Niet veel later knalt daar het explosief, gevolgd door een rookwolk. De jongeman is dan al weggerend, op de scooter gesprongen en er als een haas vandoor gegaan.

De politie hoopt dat mensen de verdachte man herkennen of misschien de scooter waarop hij rijdt. Dit is een Yamaha Neos, gebouwd tussen 2007 en 2021, 2de model. De kleur is zilvergrijs of bruin metalic. Over het kenteken zit een gele plaat geplakt, mogelijk zit de plaat nog op de scooter of zijn er plakbandresten aanwezig.

Heeft u meer informatie of herkent u de jongeman? Laat het de politie weten via 0800 6070 (Opsporingstiplijn) of anoniem via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem. Vermeld daarbij het zaaksnummer: 2023200564