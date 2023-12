Overleden persoon – Alberickstraat - Venlo

In een woningcomplex op de Alberickstraat in Venlo is van zondag- op maandagnacht het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. Deze persoon lijkt door geweld om het leven te zijn gekomen. Heb je meer informatie? Neem contact op!

Omschrijving

Rond 02:30 uur van zondag- op maandagnacht ontving de politie melding van mogelijk glasgerinkel bij het woningcomplex aan de Alberickstraat. Ook zouden er bloedsporen aangetroffen zijn. Ter plaatse troffen agenten een overleden persoon aan. Het lijkt erop dat deze persoon door geweld om het leven gekomen is.

Over de identiteit van het slachtoffer kan nog geen informatie gedeeld worden. Nader onderzoek moet daar duidelijkheid over geven. Pas als die duidelijk er is, kunnen nabestaanden in kennis worden gesteld en kan aanvullende informatie gedeeld worden.

De omgeving rondom de Alberickstraat is ruim afgezet in het kader van onderzoek. Er is tactisch, forensisch en digitaal onderzoek opgestart. Mogelijke camerabeelden worden veiliggesteld. Beschik je bijvoorbeeld via een dashcam of gevelcamera over beelden van de omgeving van de Alberickstraat? En dan in het bijzonder beelden van de nacht van 24 op 25 december waarop bijvoorbeeld bezoekers van het pand of verkeer rondom het woningcomplex zijn vastgelegd? Upload deze beelden dan via politie.nl/upload.

Er zal zowel digitaal als fysiek buurtonderzoek plaatsvinden. Was je de betreffende nacht of voorafgaande avond in de buurt van de Alberickstraat en heb je iets gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor het onderzoek? Deel dit dan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Elk stukje informatie kan van doorslaggevend belang zijn in het onderzoek.