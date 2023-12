beroving Badhoevedorp

Omschrijving

Rond half zes in de middag is iemand in de Keesomstraat in Badhoevedorp beroofd. Het slachtoffer werd door een man gevraagd om hulp. Toen hij zijn telefoon pakte omte helpen, werd deze afgepakt en rende de dief weg richting de Kamerlingh Onnesweg. Wie heeft dit gezien, of heeft u misschien (dashcam)camerabeelden? Help ons het slachtoffer helpen. Anoniem kan ook, via 0800-7000