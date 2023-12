Plofkraak juwelier - Herenweg - Vinkeveen

Omschrijving

De plofkraak vond plaats rond 03:50 uur. Door de explosie is schade ontstaan aan de voorgevel van het pand. De twee vermoedelijke daders zijn gevlucht in de richting van de N201.

Heeft u iets gezien?

De politie is een onderzoek gestart naar de plofkraak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u rond 03:50 uur voor, tijdens of na de explosie iets gezien? Of heeft u camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000 of online. U kunt ook tips en beelden online toesturen via onderstaand tipformulier.