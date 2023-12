Straatroof – Plein 1945 - Laren

Woensdagavond 6 december wordt een vrouw op parkeerterrein 1945 in Laren hard geduwd en van haar tas beroofd. De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Iets gezien of gehoord? Meld je!

Omschrijving

Woensdagavond 6 december wordt een vrouw op parkeerterrein 1945 in Laren hard geduwd en van haar tas beroofd. De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Iets gezien of gehoord? Meld je!

Rond 19.00 uur loopt het slachtoffer op parkeerterrein van Plein 1945 wanneer zij vanachter plotseling een harde duw in haar rug krijgt. Hierna wordt de tas van het slachtoffer van haar schouder gerukt en rent de dader weg. Er is nog een getuige achter de dader gerend waardoor we de vluchtroute weten. Van de dader breekt ondanks een grootschalige zoekactie nog elke spoor.

Vluchtroute

De verdachte is via parkeerterrein Plein 1945 de Barbiersweg op gerend. Bij het kruispunt is hij vervolgens linksaf het steegje/fietspad in gerend de richting de Eemnesserweg.

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar mensen die deze straatroof hebben zien gebeuren. Daarbij zijn we specifiek op zoek naar de getuige die achter de dader is aangerend. Mogelijk was er daarnaast ook nog iemand in een auto welke achter de verdachte aan ging. Bent u dit of was u ook rond 19.00 uur aanwezig op Plein 1945 en heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden waarop de dader te zien is?

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel 0900-8844. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.