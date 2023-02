Woninginbraak - Burgemeester Falkenaweg - Heerenveen

Laat het ons weten via het tipformulier.

De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van een woninginbraak, waarbij voor duizenden euro’s aan goederen is buitgemaakt. Het gaat om een inbraak op vrijdag 3 februari rond 19:30 uur, in een appartementencomplex aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen.

Omschrijving

Duizenden euro's aan goederen weggenomen

Er zijn camerabeelden waarop de verdachte man eerst het terrein rond het appartementencomplex verkent. In de avonduren komt de man terug. Hij weet rond 19:30 uur de toegangsdeur open te krijgen door de flippermethode te gebruiken. Bijna twintig minuten later komt hij weer naar buiten met een volle tas. Deze tas was zeer waarschijnlijk eigendom van de eigenaar van de woning.

Uit onderzoek blijkt dat er voor duizenden euro’s aan goederen is weggenomen. Het gaat om goederen, sieraden en kleding. De goederen zijn nog steeds kwijt. Er is nog geen aanhouding verricht.

Signalement

Op beelden is steeds dezelfde verdachte man te zien. Hij draagt een lange donkerblauwe jas met zichtbare labels op de arm- en rugpand. Ook droeg hij een zwarte broek en donkergekleurde schoenen met witte zolen. De man heeft een lichte huidskleur.

Heeft u informatie voor ons?

Herkent u de man? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Je kunt je informatie ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Tippen kan ook via onderstaand tipformulier.