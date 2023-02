Autoinbraak - De Horst - Lelystad

Zaaknummer: 2022373469 Datum delict: 15-02-2023 Plaats delict: LELYSTAD

Donderdagavond 15 december 2022 heeft een auto-inbraak plaatsgevonden op de Horst in Lelystad. De auto stond geparkeerd voor een woning en de eigenaar van de auto was vergeten om de auto op slot te doen. Een paar uur later blijkt dat er allerlei spullen uit de auto zijn gehaald. De inbreker is op de fiets langs gereden en staat op beeld.